El ministerio de Educación de Corrientes y la UNNE retoman agenda común para potenciar trayectorias educativas y formativas

El rector de la Universidad Nacional del Nordeste, doctor Omar Larroza mantuvo su primer encuentro formal con la ministra de Educación de la provincia de Corrientes, Ana Miño con el objetivo de dar continuidad a la sólida y productiva articulación entre el sistema educativo de nivel medio con el superior.

La ministra de Educación de Corrientes llegó al edificio Rectorado donde fue recibida por el titular de la UNNE y los secretarios generales de Planeamiento y del área Académica de la UNNE, Pablo Arnaiz y Patricia Demuth.

En ameno diálogo, los referentes coincidieron en la importancia de generar acciones sinérgicas que permitan mejorar las trayectorias educativas de los estudiantes acompañándolos en su transición hacia la vida universitaria.

En la mesa de intercambio, el rector Larroza puso a total disposición los recursos humanos y técnicos para avanzar en una agenda común de trabajo.

Entre las líneas vertebrales de la charla, se acordó retomar en el corto plazo las actividades de Formación Docente en Alfabetización Inicial, con alcance a toda la provincia. Asimismo, se abordó la posibilidad de impulsar la Feria de Ciencias 2026 bajo enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática), integrando esta innovadora propuesta desarrollada por la UNNE, como herramienta de preparación para el ingreso al ámbito universitario.

Este encuentro, marca el inicio de una agenda conjunta orientada a fortalecer la calidad educativa en la provincia y consolidar puentes entre los distintos niveles del sistema, con eje en la inclusión, la innovación pedagógica y la formación continua docente, que en definitiva, redundará en la formación de base de los futuros estudiantes universitarios de la UNNE.