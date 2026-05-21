Demoraron a un hombre y secuestraron 1.7 millones de pesos en Corrientes

En la mañana de hoy, efectivos policiales de la Dirección de investigación criminal demoraron a un hombre y secuestraron una importante cantidad de dinero en efectivo por la estafa millonaria vinculada a un gran robo de aceite comestible.

Resultado del allanamiento

El procedimiento, fue realizado en el marco de la investigación de la causa. El allanamiento dejó como resultado el secuestro de la suma de $1.760.000 en efectivo, tres teléfonos celulares y la aprehensión de un hombre mayor de edad.

El aprehendido junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites que corresponden.