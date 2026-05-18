Especialistas de la UNNE redactaron el anteproyecto de Código de Implementación de los Derechos del Consumidor de Corrientes

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste -UNNE- dio un nuevo paso en su histórico compromiso con la comunidad jurídica y la protección de los sectores vulnerables, con la presentación formal del anteproyecto de Código de Implementación de los Derechos del Consumidor ante la Legislatura de Corrientes.

La iniciativa, elaborada por una comisión de profesores e investigadores de la casa de estudios, propone un sistema integral destinado a fortalecer y hacer efectiva la tutela de consumidores y usuarios, incorporando herramientas administrativas, judiciales y mecanismos modernos de acceso a la justicia.

El proyecto busca además adecuar la normativa provincial a los estándares constitucionales y convencionales vigentes en materia de derechos de consumidores.

La presentación tuvo lugar el pasado 4 de mayo, en el Salón de Acuerdos de la Legislatura provincial y contó con la presencia de autoridades legislativas y académicas, encabezadas por el entonces decano Mario Roberto Villegas.

Durante el encuentro, se destacó la relevancia institucional del texto y su potencial para convertir a Corrientes en una de las primeras provincias del país en contar con un régimen integral de implementación de los derechos del consumidor.

El trabajo fue desarrollado por una comisión académica integrada por docentes y especialistas en derecho privado y derecho del consumidor de la UNNE, en continuidad con una línea de investigación y extensión universitaria iniciada años atrás dentro de la Facultad.

La comisión redactora estuvo integrada por los profesores titulares de la casa, doctores Armando Aquino Britos, Augusto Arduino, Luis Eduardo Rey Vázquez, Juan Carlos Vallejos, Ricardo Sebastián Danuzzo, Gustavo Sánchez Mariño, ejerciendo el Dr. Carlos Alvez como secretario de la misma.

Entre los ejes centrales del anteproyecto se encuentran:

Fortalecimiento de los procedimientos administrativos de defensa del consumidor

Ampliación de mecanismos de acceso a justicia

Tutela de consumidores hipervulnerables; promoción del consumo sustentable

Regulación de prácticas abusivas

Consolidación de políticas públicas de información

Educación para el consumo.