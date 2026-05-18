Demoraron a Lourdes Sánchez por conducir alcoholizada en Corrientes

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Lourdes Sánchez, la presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, fue demorada en un control de alcoholemia, durante los operativos desplegados en la capital el pasado viernes por la noche, en la zona de la Rotonda de la Virgen.

Según confirmaron desde la vecina provincia, el test de alcoholemia arrojó un resultado de 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre para la funcionaria.

El hecho se registró en horas de la madrugada, cuando agentes de la Dirección de Tránsito interceptaron el vehículo en el que se trasladaba la titular del área cultural.

Tras dar positivo el examen con 1,5 g/l, los inspectores procedieron a la retención preventiva del automóvil, el cual fue trasladado en grúa hacia los galpones de depósito municipal.

Tras pasar el fin de semana con el coche secuestrado por las autoridades locales, la funcionaria se presentó este lunes por la mañana en las oficinas del Tribunal de Faltas municipal para regularizar su situación. Allí, Sánchez debió abonar una multa de $665.000.

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