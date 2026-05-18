Proyecto universitario busca contribuir a la preservación y valoración del centro histórico de la ciudad de Goya

En el marco de un trabajo conjunto con actores estatales y civiles, un proyecto de extensión de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE trabaja en la elaboración de un inventario y la georreferenciación de monumentos y del Área Urbana Histórica Nacional de Goya. Se busca contribuir a actualizar las medidas de preservación de esos sitios de interés, valorando su entorno urbano y promoviendo su integración en circuitos turísticos y culturales.

La provincia de Corrientes posee 63 bienes culturales declarados monumentos nacionales, distribuidos en diversas localidades, entre las que la ciudad de Goya se distingue por la concentración de edificios monumentalizados en su centro histórico.

Debido a la homogeneidad arquitectónica del conjunto urbano, como también del valor histórico y simbólico, el centro histórico de Goya cuenta con medidas de protección a escala nacional que se orientan la preservación de sus sitios de interés.

Así, el centro histórico goyano tiene dos áreas que revisten distintas categorías de monumentos a escala nacional, que son el Área Urbana Histórica Nacional (AUHN) y un Área de Amortiguación Visual (AAV). Estas albergan quince edificios identificados como Monumento Histórico Nacional, Lugar Histórico Nacional y Bien de Interés Histórico.

Pero los monumentos y lugares históricos declarados revisten distintas situaciones contextuales en razón del crecimiento urbano, y de las transformaciones sociales, económicas e históricas, lo que implica integrar medidas de preservación. Se requiere considerar las condiciones tanto de los edificios como de su ambiente, para asegurar el respeto a los valores del paisaje urbano que los circunda.

En ese contexto, un proyecto de extensión de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE, dirigido por la Mgter. Arq. María Patricia Mariño, que se desarrolla en el marco del Seminario Conservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbano de la FAU-UNNE, busca actualizar y difundir las medidas de preservación de la zona, valorando su entorno urbano y promoviendo el turismo cultural a través de la sistematización de datos históricos y arquitectónicos.

El trabajo se concreta en conjunto con la Asociación Civil «Proyecto Goya» y la colaboración de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Goya.

Detalles del Proyecto

Las actividades serán desarrolladas, en las diversas etapas, a través del trabajo de los grupos de estudiantes, quienes contarán con el seguimiento y asesoramiento del equipo docente de la Asignatura Seminario Conservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbano, y además recibirán el acompañamiento de profesionales, técnicos y actores civiles y estatales para el acceso a mayor información histórica, urbana y arquitectónica.

El equipo docente de la cátedra Seminario de Conservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbano está integrado además por la Arq. Verónica Virginia López, la Arq. Mariana Sánchez y la Arqueóloga María Belén Aguirre, se cuenta además con la participación como profesional externa de la Arq. Belén Fernández Crudeli.

Posteriormente, se planifica crear un sistema de consulta y visualización de la información edilicia, a partir de los datos almacenados en GIS (Sistema de Información Geográfica), y delinear circuitos históricos que posibiliten el desarrollo del turismo cultural en la región sudoeste de la provincia de Corrientes, a partir del estudio del centro histórico de Goya.

Como parte de la etapa inicial del proyecto, este miércoles una delegación de estudiantes y docentes concretó la primera recorrida por el casco histórico de la ciudad y el contacto con actores locales para relevar y conocer el estado de conservación del patrimonio local.

El trabajo se concreta en conjunto con la Asociación Civil «Proyecto Goya» y la colaboración de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Goya

Relevancia

«Goya cuenta con un vasto patrimonio arquitectónico e histórico y una comprometida labor de distintas instituciones y actores que vienen trabajando en la protección de esos bienes y sitios, por lo que con nuestro proyecto queremos sumar a la conservación del patrimonio, así como su aprovechamiento, en tanto potencial para su integración dentro de distintos circuitos turísticos y culturales«, explicó en diálogo con UNNE Medios la Mgter. Arq. María Patricia Mariño.

Indicó que se pretende realizar un trabajo articulado con las instituciones y organismos municipales, que contribuya a preservar y valorizar el centro histórico goyano, por medio de diferentes actividades a cargo de estudiantes avanzados de la carrera de Arquitectura, quienes podrán participar de una experiencia de «formación en territorio».

En ese sentido, la Mgter. Mariño destacó la integración «interdisciplinaria» del equipo docente de la FAU, conformado por profesionales en conservación del patrimonio, en planificación territorial y en arqueología urbana, entre otras orientaciones. En tanto, participarán alrededor de cuarenta estudiantes de este seminario de la carrera de Arquitectura, que, al tratarse de un seminario optativo integra alumnos de cuarto, quinto y sexto año.

Vinculación

Comentó que el proyecto se desarrolla en el marco de un acuerdo entre la FAU, y Asociación Civil «Proyecto Goya, y que el objetivo es poder concluir el proyecto con un trabajo académico y de extensión que realmente pueda constituirse en una herramienta que aporte a optimizar la gestión de los monumentos y lugares históricos nacionales. Actualmente, la FAU UNNE cuenta con una reglamentación vinculada a la curricularización de la extensión, aspecto con el que se integra esta propuesta.

En tanto, como continuidad del proyecto, para el año próximo se prevé incorporar al trabajo académico y de extensión a otros edificios de valor histórico, arquitectónico y social, incluidos en el AUHN, que en el marco del relevamiento y diagnóstico se considere necesario su preservación y valorización.

«Esperamos generar la geolocalización de los edificios y sitios históricos, precisar diagnósticos del estado de preservación y de esa forma ir generando una base de datos que sirva como insumo para la planificación de diversas instituciones y organismos, y que el producto final transite por múltiples circuitos de gestión, pero que también llegue a toda la comunidad«, indicó.

Reiteró que, conservar la serie de edificios y sitios históricos de Goya, a partir de una idea de conjunto, permite relatar los distintos momentos de la historia de la ciudad, la provincia y el país, «evidencias de un pasado en el que Goya tuvo gran protagonismo, y su presencia permite activar la memoria histórica y social, a la vez de contribuir a la existencia de un potencial para el desarrollo económico y social en relación a las políticas de turismo cultural”.

Por ello, se pretende concretar un trabajo que cuente con la participación de los distintos actores y sectores locales.