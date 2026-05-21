Vialidad Provincial ejecuta trabajos de mejoramiento sobre la Ruta Provincial N° 9 en El Impenetrable chaqueño

Las intervenciones se realizan en el tramo comprendido entre Miraflores y Las Hacheras para garantizar la transitabilidad y fortalecer la conectividad de la región.

Vialidad Provincial continúa desarrollando trabajos de mejoramiento y mantenimiento de caminos primarios en la región de El Impenetrable chaqueño, con importantes intervenciones sobre la Ruta Provincial Nº 9, en el tramo que une las localidades de Miraflores y Las Hacheras. Las tareas que se ejecutan incluyen perfilado, alteo, relleno y acondicionamiento de sectores afectados por las intensas lluvias registradas durante las últimas semanas, con el objetivo de garantizar la circulación segura y mejorar la conectividad para pobladores, productores y transportistas de la zona.

Desde el organismo provincial remarcaron la importancia estratégica de este corredor vial para las comunidades rurales del norte chaqueño, ya que permite el traslado de la producción regional, el acceso a servicios esenciales y la circulación diaria de vecinos de distintos parajes.

Los trabajos forman parte de un operativo integral que Vialidad Provincial lleva adelante en distintos puntos del interior provincial, priorizando caminos afectados por el deterioro climático y el intenso tránsito vehicular.

En ese sentido, vecinos y productores destacaron la presencia de las máquinas trabajando en la zona y señalaron la importancia de sostener el mantenimiento permanente de los caminos rurales para evitar inconvenientes durante los períodos de lluvias y garantizar la comunicación entre las localidades.

El Gobierno provincial con estas intervenciones, continúa fortaleciendo la infraestructura vial en zonas estratégicas del territorio chaqueño, promoviendo mejores condiciones de transitabilidad y acompañando el desarrollo productivo y social de las comunidades del interior.