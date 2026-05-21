Anuncian 6°C de mínima para este viernes y leve ascenso para el domingo

La ola de frío no cede en la región, y se anticipa tiempo bueno y con bajas temperaturas al menos hasta el sábado, en Resistencia y alrededores, con neblinas matinales, baja nubosidad y mínimas de entre 6 y 7 grados, mientras que recién para el domingo habría un leve ascenso de los valores térmicos, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Así, para este viernes se esperan neblinas, cielo despejado a algo nublado, y vientos leves del sudeste, con un piso térmico de 6 grados y un techo de 18.

En tanto, para el sábado se prevé cielo despejado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde-noche, con vientos lees del sueste rotando al este. La temperatura oscilará entre 7 grados de mínima y 19 de máxima.

Asimismo, para el domingo se pronostica cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde-noche, con 10 grados de temperatura mínima y 21 de máxima.

Por último, para el lunes -feriado nacional por el 25 de Mayo-, el SMN anuncia cielo mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde-noche, con leve ascenso de los valores térmicos: mínima de 14 grados y máxima de 22.