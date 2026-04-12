CURNE se impuso ante Sixty en Resistencia y reafirma su buen presente en el Torneo Provincial

El equipo de CURNE logró una victoria ante Sixty Rugby Club en una nueva fecha del Torneo Provincial disputada en la ciudad de Resistencia, en un encuentro intenso, físico y con momentos de alta exigencia.

El capitán de CURNE, Tomás Lobera, analizó el desarrollo del partido y remarcó la dificultad del rival. “Siempre los partidos acá en Sixty son duros, es un equipo fuerte y áspero, pero nosotros estamos preparados y lo pudimos sacar adelante”, señaló.

Lobera destacó además el valor del grupo humano dentro del plantel como una de las claves del rendimiento. “Sin el equipo es imposible, el grupo humano es lo más importante que tenemos para sostener un torneo que es largo y exigente”, afirmó.

El referente de CURNE también explicó el esquema de competencia, donde el Torneo Provincial funciona como instancia clasificatoria hacia el Regional y, posteriormente, al Torneo del Interior, donde el club chaqueño ya compite en la máxima categoría tras haber sido campeón en la temporada anterior.

En cuanto a la continuidad del calendario, el conjunto de Resistencia tendrá su próxima presentación en Mercedes, Corrientes, y luego enfrentará al CAE de Paraná en el marco del Torneo del Interior A, con sede en la capital chaqueña.

Del lado de Sixty, su capitán Francisco reconoció la superioridad del rival y fue autocrítico respecto al rendimiento del equipo. “CURNE está en otro nivel, juega Torneo del Interior A, y para nosotros medirse con ellos es muy importante”, expresó.

El referente del conjunto local sostuvo que al equipo le falta rodaje en el juego, aunque destacó la actitud como identidad del plantel. “Nos falta juego, pero actitud tenemos siempre. A partir de mañana vamos a trabajar para mejorar”, señaló.

Finalmente, remarcó la importancia de competir como local y el desafío que representa el torneo. “Nos encanta jugar en nuestra cancha, nos da un plus, pero sabemos que todavía nos queda mucho por crecer”, concluyó.