Cansado al volante: perdió con el control de su auto y chocó contra una camioneta

El sábado, cerca de las 22:45, se registró un grave accidente de tránsito sobre el kilómetro 1016,5 de la Ruta 11, a la altura de Colonia Benítez.

El siniestro involucró a un Chevrolet Onix, conducido por un hombre de 69 años que confesó haberse sentido somnoliento mientras manejaba, lo que le provocó que pierda el control de su vehículo y embista a una Volkswagen Amarok guiada por un ciudadano de 70 años.

Al arribar el personal policial, constataron que ambos conductores se encontraban en buen estado de salud y no presentaban lesiones, por lo que no solicitaron asistencia médica.

La Policía Caminera intervino en la escena y reguló el paso vehicular, mientras que los implicados continuaron con las gestiones de intercambio de datos.