Curne se consagró campeón del Torneo Regional NEA

CURNE despejó todas las dudas de su poderío en el rugby del nordeste y logró su quinto campeonato al hilo, quedándose, otra vez, con el derecho de jugar el próximo TDI, a nivel nacional.

El conjunto amarillo derrotó 22-3 a Taraguy, en el denominado clásico del puente, entre los equipos que mejor nivel mostraron a lo largo del año.

Los dirigidos por Christian Petz dominaron el cruce desde el primer minuto, sin dejar muchas ideas de juego al Cuervo, en el terreno neutral de Aranduroga.

Los chaqueños llegaron a la final luego de una fase regular impecable, clasificando en el primer escalón de su zona, con lo que fue depositado directamente en semifinales. En la anteúltima instancia fue ampliamente superior a Regatas, ganando 29 a 3. En cuanto a Taraguy, que también ocupó el primer lugar, había despacho a San José, por 53-10.

Apropósito de Regatas y San José, el Remero, gran temporada, se quedó con el tercer lugar de la competencia, tras haber ganado 60-47, en un partidazo, frente al elenco paraguayo.

Fue el festejo de Curne, nuevamente en tierras correntinas, trayéndose un lugar más en su palmarés y un nuevo trofeo para sus vitrinas.

En juveniles, Taraguy fue cameón tras vencer 41-30 a Regatas. En pre-intermedia, que también hubo clásico del puente, Curne festejó la consagración por 27-22 sobre Taraguy.

La lista de campeones

1999 – Aranduroga. 2000 – Taraguy. 2001 – Centro de Cazadores. 2002 – Taraguy. 2003 – Taraguy. 2004 – Taraguy. 2005 – Taraguy. 2006 – Taraguy. 2007 – Taraguy. 2008 – CURNE. 2009 – CURNE. 2010 – Regatas Resistencia. 2011 – Aranduroga. 2012 – CURNE. 2013 – CURNE. 2014 – CURNE. 2015 – San Patricio. 2016 – Taraguy. 2017 – CURNE. 2018 – Taraguy. 2019 – CURNE. 2022 – CURNE. 2023 – CURNE. 2024 – CURNE 2025 – CURNE.