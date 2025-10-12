Curne se consagró campeón del Torneo Regional NEA
CURNE despejó todas las dudas de su poderío en el rugby del nordeste y logró su quinto campeonato al hilo, quedándose, otra vez, con el derecho de jugar el próximo TDI, a nivel nacional.
El conjunto amarillo derrotó 22-3 a Taraguy, en el denominado clásico del puente, entre los equipos que mejor nivel mostraron a lo largo del año.
Los chaqueños llegaron a la final luego de una fase regular impecable, clasificando en el primer escalón de su zona, con lo que fue depositado directamente en semifinales. En la anteúltima instancia fue ampliamente superior a Regatas, ganando 29 a 3. En cuanto a Taraguy, que también ocupó el primer lugar, había despacho a San José, por 53-10.
Apropósito de Regatas y San José, el Remero, gran temporada, se quedó con el tercer lugar de la competencia, tras haber ganado 60-47, en un partidazo, frente al elenco paraguayo.
Fue el festejo de Curne, nuevamente en tierras correntinas, trayéndose un lugar más en su palmarés y un nuevo trofeo para sus vitrinas.
En juveniles, Taraguy fue cameón tras vencer 41-30 a Regatas. En pre-intermedia, que también hubo clásico del puente, Curne festejó la consagración por 27-22 sobre Taraguy.
La lista de campeones
- 1999 – Aranduroga.
- 2000 – Taraguy.
- 2001 – Centro de Cazadores.
- 2002 – Taraguy.
- 2003 – Taraguy.
- 2004 – Taraguy.
- 2005 – Taraguy.
- 2006 – Taraguy.
- 2007 – Taraguy.
- 2008 – CURNE.
- 2009 – CURNE.
- 2010 – Regatas Resistencia.
- 2011 – Aranduroga.
- 2012 – CURNE.
- 2013 – CURNE.
- 2014 – CURNE.
- 2015 – San Patricio.
- 2016 – Taraguy.
- 2017 – CURNE.
- 2018 – Taraguy.
- 2019 – CURNE.
- 2022 – CURNE.
- 2023 – CURNE.
- 2024 – CURNE
- 2025 – CURNE.