Sameep realizó tareas de mantenimiento cloacal en el barrio 500 Viviendas

En Barranqueras, Sameep llevó adelante trabajos de mantenimiento en la red cloacal del barrio 500 Viviendas, en respuesta a pedidos de vecinos y con el objetivo de sanear las cuencas cloacales de la zona, para mejorar su funcionamiento.

Desde la empresa se realiza mantenimiento periódico en los distintos barrios, pero se insiste en la importancia del uso responsable de las cloacas. Se solicita a los vecinos no arrojar objetos a la red de efluentes, ya que su cuidado contribuye a prolongar la vida útil de la infraestructura.

El presidente de la empresa, Nicolás Diez, destacó que «los trabajos de limpieza de cañerías y bocas de registro se realizaron con el camión desobstructor, para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y mantener un ambiente sano».

Este vehículo, además de absorber, desobstruir y transportar los residuos, filtra el líquido efluente y lo devuelve al sistema ya tratado, evitando impactos ambientales.

Por su parte, el coordinador de Zona I, Jonathan Roa, explicó que «estas tareas forman parte del plan de saneamiento integral que Sameep desarrolla en toda la provincia. Contar con este tipo de camiones de última tecnología nos permite atender la demanda de manera más eficiente».

