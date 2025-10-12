Cerrarán un tramo de la avenida 3 de Abril por dos semanas

183299w850h638c.jpg

A partir del próximo lunes 13 y durante dos semanas, permanecerá cerrado un tramo de la avenida 3 de Abril, en Corrientes, en su intersección con Sargento Atienza.

Según informó este viernes el Municipio de Corrientes, se debe a trabajos en La Unidad.

El corte de tránsito en la intersección de avenida 3 de Abril y Sargento Atienza, será hasta el sábado 25 de octubre. Por lo que, durante este período, los conductores no podrán circular por este sector.

«Desde el lunes 13 hasta el sábado 25 de octubre, se interrumpirá el tránsito en avenida 3 de Abril y Sargento Atienza por trabajos en «La Unidad». Por favor, evitar circular por la zona», señalaron en las redes sociales del municipio.

Más Noticias

183257w850h478c.webp

Tragedia en Corrientes: una mujer cayó de un sexto piso y murió

1452955w850h566c.jpg

Gustavo Valdés inauguró el Jardín de Infantes «Casita Encantada» en Capital

1452966w850h850c.jpg

Falleció Matías Galarza, hijo del «Zorzal»

Te pueden interesar

Un chaqueño murió ahogado en el Paraná: ingresó a una zona no habilitada

9263w850h478c.jpg

For Ever se despidió de la temporada 2025

images

Gimnasia (M) se impuso en los penales ante Dep. Madryn y jugará en Primera

183292w850h459c.jpg

Secuestran casi cien toneladas de maíz sin documentación válida

183295w850h566c.jpg

Sameep realizó tareas de mantenimiento cloacal en el barrio 500 Viviendas