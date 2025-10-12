Cerrarán un tramo de la avenida 3 de Abril por dos semanas

A partir del próximo lunes 13 y durante dos semanas, permanecerá cerrado un tramo de la avenida 3 de Abril, en Corrientes, en su intersección con Sargento Atienza.

Según informó este viernes el Municipio de Corrientes, se debe a trabajos en La Unidad.

El corte de tránsito en la intersección de avenida 3 de Abril y Sargento Atienza, será hasta el sábado 25 de octubre. Por lo que, durante este período, los conductores no podrán circular por este sector.

«Desde el lunes 13 hasta el sábado 25 de octubre, se interrumpirá el tránsito en avenida 3 de Abril y Sargento Atienza por trabajos en «La Unidad». Por favor, evitar circular por la zona», señalaron en las redes sociales del municipio.