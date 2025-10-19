Actualizaron el salario de los bancarios ¿A cuánto se fue?

El sindicato de empleados bancarios confirmó un nuevo aumento paritario para todos los empleados del sector. La paritaria de la actividad se rige por año calendario, es decir, de enero a diciembre.

Sin embargo, por segundo año consecutivo, la Asociación Bancaria (AB) y las cámaras empresariales resolvieron que los aumentos de los haberes se rijan por el costo de vida que marca el Indec.

La actualización salarial será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.

«El retroactivo correspondiente se abonará junto a los salarios del mes de octubre», se especificó.

Con esta nueva recomposición, los bancarios recibieron en los primeros nueve meses del año un aumento salarial acumulado del 22% sobre los sueldos de diciembre de 2024.

«De esta manera, una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios», resaltaron desde el gremio que encabeza Sergio Palazzo.

Con el 2,1 por ciento, el ingreso de un empleado bancario que recién ingresa en la actividad quedó en 1.915.982,88 pesos, contando el ROE (participación en las ganancias). A esto se suma el bono por el «Día del Bancario/a», que se celebra el 6 de noviembre de cada mes y que hoy quedó en 1.708.032,46 pesos, que se va corrigiendo por futuras actualizaciones, mes a mes.

El salario inicial se refiere al básico, sin computar adicionales como títulos, antigüedad o presentismo. Desde La Bancaria afirmaron que «una vez más, garantizamos que los trabajadores y trabajadoras bancarias continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios».

