Cuatro ganadores de la Poceada se llevaron más de $53 millones cada uno

En el marco del sorteo N° 2211 de la Quiniela Poceada, realizado el pasado jueves 25 de septiembre, cuatro apostadores se convirtieron en flamantes ganadores, cada uno de ellos adjudicándose más de $53 millones de pesos.

UN CHANGARÍN DE CAMPO LARGO FUE EL PRIMERO

El primero en acercarse con su ticket ganador fue un changarín de Campo Largo, de 28 años, quien no ocultó su emoción al confirmar el premio.

La jugada fue realizada de forma manual en la Agencia N° 136-12, y los números elegidos fueron: 05 – 07 – 71 – 77 – 95.

Según relató, la suerte le llegó en un momento justo y usará el dinero para comprarse una casa

UNA AMA DE CASA DE MACHAGAI TAMBIÉN FUE PREMIADA

La segunda en presentarse fue una ama de casa de Machagai, de 56 años, quien eligió los números de forma manual en la Agencia N° 137-00. Su combinación ganadora fue: 05 – 07 – 33 – 52 – 92.

Su gran sueño es arreglar su casa, y este premio le permitirá cumplirlo después de años de esfuerzo.

JUBILADO DE VILELAS

El tercer ganador fue un jubilado de Vilelas, de 77 años, que había jugado su ticket en una agencia de Barranqueras, más precisamente la Agencia N° 696-00. Sus números elegidos, también de forma manual, fueron: 05 – 25 – 64 – 77 – 95.

Con el premio en mano, aseguró con alegría que quiere hacer refacciones en su casa.

UNA JUBILADA DE GENERAL PINEDO

La última en acercarse fue una jubilada de General Pinedo, de 66 años, quien eligió su jugada de forma manual en la Agencia N° 724-16.

Los números seleccionados fueron: 05 – 07 – 25 – 33 – 77, combinación que venía siguiendo desde hace un año y medio.

Con una gran alegría, contó que la mayor parte del dinero será destinada a refaccionar su casa y disfrutar con su familia.

Estos cuatro ganadores compartieron un pozo total de $211 millones de pesos, por lo que cada uno de ellos se llevó una suma superior a los $53 millones, correspondiente a la edición del pasado jueves 25 de septiembre.

Desde Lotería Chaqueña felicitaron a los ganadores, destacando no solo el valor del premio, sino también las historias humanas que hay detrás de cada ticket ganador.