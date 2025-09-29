ARCA ajusta controles sobre transferencias y billeteras: nuevos topes desde octubre

A partir de octubre de 2025, ARCA implementará un esquema más estricto de límites y verificaciones para transferencias bancarias, acreditaciones y movimientos en billeteras virtuales, con el objetivo de reforzar la trazabilidad de los fondos y evitar bloqueos por operaciones sin justificación.

Los cambios establecen que:

Para personas humanas, el límite de transferencias y acreditaciones que dispara alertas será de $50 millones.

Para personas jurídicas, el umbral es de $30 millones.

Las billeteras virtuales aplicarán los mismos valores.

Compras como consumidor final no generarán informe automático hasta $10 millones.

Extracciones en cajeros mayores a $10 millones y plazos fijos por encima de $100 millones (personas físicas) o $30 millones (empresas) entrarán en circuitos de verificación.

El sistema no solo evalúa el monto, sino también el comportamiento de la cuenta. Patrones de fraccionamiento, contrapartes inusuales o desvíos respecto al historial pueden generar alertas.

En ese marco, el banco o la billetera puede pedir que si algo no coincide se solicita documentación adicional: recibos de sueldo, contratos, escrituras, facturas o declaraciones juradas. En casos sin soporte suficiente, la operación puede derivar en un Reporte de Operación Sospechosa, que no implica culpa, pero sí exige revisión detallada.

Cómo operar sin inconvenientes

Mantener la documentación ordenada y actualizada.

Digitalizar archivos y respaldar ingresos y operaciones de mayor tamaño.

Planificar operaciones grandes, incluyendo compras, extracciones o plazos fijos, para evitar retrasos.

Avisar al banco o la billetera sobre movimientos relevantes y presentar la documentación de forma anticipada.

El objetivo del nuevo esquema es garantizar la trazabilidad del dinero, reducir zonas grises y ordenar la operatoria financiera. Si todo está en regla, los topes dejan de ser un obstáculo y se convierten en una lista de chequeo que facilita operaciones seguras y previsibles.