La AFA ratificó el paro en el fútbol argentino

El Comité Ejecutivo de la AFA decidió este martes ratificar el paro del fútbol luego de una reunión desarrollada en el predio de Ezeiza.

La medida se llevará adelante durante la fecha 9 del Torneo Apertura de primera división, por lo que comenzará el jueves 5 y terminará el domingo 8 de marzo.

No obstante, el paro abarca a todas las categorías, incluidas las inferiores.

Los partidos postergados se disputarán el 3 de mayo.

Esto implica una reestructuración en el calendario del Torneo Apertura ya que la última fecha de la fase regular está programada para disputarse a fines de abril para luego dar inicio a los Playoffs.

La decisión se había tomado la semana pasada, luego de que los clubes adujeran que la Justicia estaba avasallando el fútbol argentino en medio del avance de la causa por la presunta evasión de impuestos de la entidad deportiva.

De hecho, el período del paro coincide con las fechas en las que Claudio Tapia y Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, fueron citados a indagatoria por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por más de $19.353 millones denunciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).