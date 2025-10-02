Arranca la Feria Iberoamericana del Libro Chaco 2025

La Feria Iberoamericana del Libro – Chaco 2025 se realizará desde este jueves 2 al 12 de octubre ,en el Domo del Centenario.

Se trata de uno de los eventos culturales y literarios más importantes del nordeste argentino que, en su última edición, convocó a más de 200.000 visitantes, convirtiéndose en un punto de encuentro clave para lectores, autores, editoriales, docentes, estudiantes y toda la comunidad.

Participaron, además, 11 librerías locales, se realizaron más de 200 actividades culturales y literarias, y se vendieron 65.000 libros, reflejo del fuerte compromiso regional con la lectura, la cultura y la educación.

La FIL Chaco es una plataforma de exhibición y comercialización del libro y, también, un espacio de intercambio cultural, formación y expresión artística.

La programación de cada jornada comenzará a las 8.30, con la llegada de estudiantes de distintas instituciones educativas. Para aquellas escuelas más alejadas del centro del evento se garantiza el traslado que será coordinado por Lotería Chaqueña.

Durante el día se desarrollarán talleres literarios y educativos, orientados tanto a estudiantes como a docentes y público general.Entre las 16 y las 18, se desplegará una agenda técnica y profesional con la participación de universidades, investigadores y especialistas en distintas áreas.

A partir de las 18, la FIL se transformará en un escenario de expresión cultural, con presentaciones de libros, recitales poéticos, charlas históricas, debates y espectáculos artísticos.

Además, el público podrá recorrer un gran patio gastronómico, con propuestas para todos los gustos, generando un espacio de encuentro que combina cultura, entretenimiento y comunidad.

Para conocer la agenda diaria de actividades, podrá ingresar a la página chacoferialibro.com.ar