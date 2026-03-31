Laguna Limpia: Riquelme aclaró un caso policial y destacó el avance de la Ruta 30

El intendente de Laguna Limpia, Juan de la Cruz Riquelme, se refirió a un hecho policial ocurrido recientemente en la zona rural de la localidad y llevó tranquilidad al descartar cualquier vinculación personal o institucional.

El jefe comunal explicó que una persona que se desempeñaba como cuidador en un campo de su propiedad fue detenida por fuerzas federales en el marco de una causa por abuso sexual ocurrida años atrás. Según detalló, el procedimiento se realizó con colaboración de la policía local y el acusado fue trasladado inicialmente a Presidencia Roque Sáenz Peña y luego a Resistencia para prestar declaración.

Riquelme aclaró que no tenía conocimiento previo de los antecedentes del detenido y lamentó la circulación de versiones en redes sociales que intentaron vincularlo al caso. “No tengo nada que ver, lo conocí por recomendación laboral y desconocía totalmente su situación judicial”, sostuvo.

Avance de la Ruta 30 y expectativas de desarrollo

En otro tramo, el intendente destacó el avance de la obra de la Ruta Provincial 30, que unirá Laguna Limpia con otras localidades y permitirá una mejor conexión con la capital provincial.

“El asfalto nos va a cambiar la vida”, afirmó, al tiempo que explicó que actualmente aún existen dificultades para transitar en días de lluvia, pero que la obra progresa a buen ritmo y podría estar finalizada en los próximos meses.

Según indicó, la pavimentación permitirá integrar a la localidad con corredores clave, mejorando el acceso a servicios, educación y oportunidades económicas, especialmente en una zona donde predomina la actividad ganadera.

Situación económica y gestión municipal

Riquelme también se refirió al contexto económico, señalando una fuerte caída en la coparticipación que afecta a los municipios. No obstante, destacó que su gestión mantiene las cuentas ordenadas, con pago en tiempo y forma de salarios y contratos.

“Tenemos una administración muy cuidadosa. No sobra nada, pero cumplimos con nuestras obligaciones”, aseguró.

Finalmente, valoró el impacto que tendrá la infraestructura vial en el arraigo de la población, señalando que la mejora en la conectividad podría frenar la migración y generar nuevas oportunidades para los habitantes de Laguna Limpia.