Controles vehiculares y de ingreso en Margarita Belén

La Guardia Urbana Municipal realizó operativos en los accesos a la localidad y en la zona urbana, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y la prevención.

Durante la última jornada, personal de la Guardia Urbana de Margarita Belén llevó adelante controles de ingreso e identificación de personas en los accesos, además de operativos de tránsito en el centro y distintos barrios de la ciudad.

Las acciones incluyeron verificaciones de documentación de conductores, control de motocicletas y vehículos, así como recomendaciones a los vecinos para circular con las luces encendidas y llevar siempre la documentación en regla.

Desde el municipio remarcaron que este tipo de medidas buscan garantizar mayor seguridad, orden y prevención de incidentes en la vía pública.

La gestión del intendente Javier Martínez informó que los operativos se mantendrán de forma periódica en distintos puntos de la localidad.