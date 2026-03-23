Cote Lai: realizan mantenimiento de aires acondicionados en escuelas de la localidad

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En Cote Lai, el municipio lleva adelante trabajos de mantenimiento de equipos de aire acondicionado en distintas instituciones educativas, con el objetivo de mejorar las condiciones de estudio y trabajo.

Las tareas son realizadas por personal municipal y apuntan a garantizar ambientes más confortables para estudiantes y docentes, especialmente ante las altas temperaturas.

Desde la Escuela de Educación Secundaria N° 89 destacaron la intervención y agradecieron el acompañamiento del municipio. “Gracias al aporte del Municipio de Cote Lai se están poniendo en condiciones los aires acondicionados de los salones”, expresaron autoridades del establecimiento.

Las labores están a cargo de técnicos locales, entre ellos Tono Vergara y César Ruiz Díaz.

Desde la gestión del intendente Anselmo Leli Bordón remarcaron que continuarán impulsando acciones para mejorar la infraestructura escolar y acompañar a la comunidad educativa.

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