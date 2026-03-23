Pampa del Infierno: avanzan relevamientos del programa Ñachec con trabajo territorial

En Pampa del Infierno, el municipio lleva adelante operativos de relevamiento de datos en distintos barrios en el marco del Programa Ñachec, con el objetivo de identificar necesidades y fortalecer la asistencia directa a las familias.

Las tareas se realizan en articulación con el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia y consisten en visitas casa por casa para recabar información sobre la situación de los vecinos.

Desde la gestión local destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia impulsada por el gobernador Leandro Zdero, orientada a reforzar la presencia del Estado en el territorio y garantizar que los beneficios lleguen de manera directa, sin intermediarios.

En ese sentido, señalaron que el trabajo territorial permite planificar políticas públicas más precisas, a partir del contacto directo con las familias y el conocimiento de sus realidades.

Asimismo, remarcaron que los relevamientos buscan optimizar la distribución de la ayuda social y consolidar un esquema de intervención que priorice la cercanía con la comunidad.