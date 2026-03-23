Pampa del Infierno: avanzan relevamientos del programa Ñachec con trabajo territorial

655697039_18105382471879922_1639141518302440881_n

En Pampa del Infierno, el municipio lleva adelante operativos de relevamiento de datos en distintos barrios en el marco del Programa Ñachec, con el objetivo de identificar necesidades y fortalecer la asistencia directa a las familias.

Las tareas se realizan en articulación con el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia y consisten en visitas casa por casa para recabar información sobre la situación de los vecinos.

Desde la gestión local destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia impulsada por el gobernador Leandro Zdero, orientada a reforzar la presencia del Estado en el territorio y garantizar que los beneficios lleguen de manera directa, sin intermediarios.

En ese sentido, señalaron que el trabajo territorial permite planificar políticas públicas más precisas, a partir del contacto directo con las familias y el conocimiento de sus realidades.

Asimismo, remarcaron que los relevamientos buscan optimizar la distribución de la ayuda social y consolidar un esquema de intervención que priorice la cercanía con la comunidad.

Internacionales

655434306_1258499196383847_3677562708811219073_n

Margarita Belén prepara la vigilia y el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas

654784452_122261255360245376_3827850186993567615_n

Cote Lai: realizan mantenimiento de aires acondicionados en escuelas de la localidad

656043758_1365880055578873_4568590033053948297_n

Tres Isletas: la intendente visitó el IES “José Manuel Estrada” en su 40° aniversario