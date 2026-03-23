Tres Isletas: la intendente visitó el IES “José Manuel Estrada” en su 40° aniversario

En Tres Isletas, la intendente Marcela Duarte visitó el Instituto de Educación Superior “José Manuel Estrada” en el marco de su 40° aniversario, donde mantuvo un encuentro con autoridades de la institución.

La jefa comunal estuvo acompañada por el secretario de Intendencia, Ramón Miño, y fue recibida por el rector Leonardo Artaza y la secretaria Mónica Osuna.

Durante la visita, las autoridades dialogaron sobre el presente del instituto y los desafíos de la educación superior en la localidad, en el marco de la conmemoración que se desarrolla bajo el lema “Transformando realidades, forjando futuro”.

Además, se abordaron gestiones conjuntas ante distintos organismos con el objetivo de avanzar en la concreción del edificio propio para la institución, así como también en la incorporación de nuevas carreras que respondan a la demanda educativa local.

Desde el municipio destacaron la importancia de fortalecer el acompañamiento a las instituciones educativas y remarcaron su compromiso con el desarrollo académico y el futuro de los estudiantes de la comunidad.