Rafael González y su pedido para el PJ: «Dejar de chupar medias y hacer política»

649239w850h634c.jpg

El reconocido dirigente justicialista Rafael González expuso en pocas palabras y con crudeza su mirada sobre el momento que atraviesa el sector político del cual reivindica su pertenencia y a través del cual fue ministro de Economía, constituyente, diputado nacional e intendente de Resistencia.

En sus redes sociales, González dio a conocer un texto que tituló: «Solo para peronistas». Allí indicó: «En primer lugar, no me lo digan, ya lo sé, soy un dinosaurio con criterios pasados de moda, pero sigo siendo peronista y afiliado al PJ. La situación institucional del partido me da vergüenza. Leo en los medios que se renovó el Consejo Provincial con «Lista única». Bueno, me parece bien. Nadie tiene interés de compulsar para hacerse cargo del «instrumento electoral del movimiento».

Luego agregó: «Publican la presidencia y las vices y entonces empiezo a averiguar para saber sobre el resto y me dicen no se cerró todavía porque hay conflicto con los nombres. O sea, no se presentó ninguna lista, entonces, ¿dónde estamos parados?»

González profundizó su crítica recordando y sugiriendo: «El Consejo Provincial es el órgano ejecutivo, el deliberativo es el Congreso Provincial. Poner fin a querer escribir apellidos, en una lista interminable, para tener chapitas que nada representan. Achicar la mesa y hacer funcionar los dos institutos, el Consejo y el Congreso. Meter la mano en el bolsillo para cargar combustible y gastar cubiertas para recorrer la provincia y reunirse con los compañeros. Dejar de chupar medias y dedicarse a hacer política, los que quieran y los que puedan, el saco no le queda bien a cualquiera»

