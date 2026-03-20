Corzuela refuerza tareas de limpieza y pide compromiso de los vecinos

La Municipalidad de Corzuela informó que continúa con trabajos intensivos de mantenimiento en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar el orden y la limpieza urbana.

Las tareas incluyen desmalezamiento, corte de pasto, embellecimiento y limpieza de espacios públicos, en el marco de un operativo integral que se desarrolla de manera sostenida.

Desde el municipio destacaron la importancia de la colaboración de los vecinos para mantener la ciudad en condiciones, solicitando respetar los días y horarios de recolección de residuos, realizar el mantenimiento de terrenos y veredas en los plazos establecidos, evitar arrojar basura en la vía pública y cuidar los espacios comunes.

En ese sentido, remarcaron que el compromiso ciudadano es clave para consolidar un entorno más limpio y ordenado para toda la comunidad.