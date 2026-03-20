Lovey entregó equipamiento deportivo y destacó la recuperación de espacios en Fuerte Apache

El intendente de Quitilipi, Ariel Lovey, encabezó la entrega de pelotas y camisetas a jóvenes del barrio Fuerte Apache, en una actividad que buscó fortalecer el deporte comunitario y acompañar procesos de mejora barrial.

El jefe comunal destacó que esta iniciativa se da en el marco de un trabajo previo de limpieza y recuperación de espacios públicos, que permitió reacondicionar la cancha de fútbol del barrio, un lugar clave para la práctica deportiva y la integración social.

Durante la actividad, Lovey remarcó la importancia del compromiso de los vecinos en el cuidado del entorno, señalando que estas acciones son fundamentales para generar condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades recreativas y comunitarias.

La recuperación de la cancha no solo brinda un espacio para el deporte, sino que también se consolida como un punto de encuentro para los jóvenes, promoviendo la convivencia y el trabajo en equipo.

Por su parte, los jóvenes agradecieron la entrega del equipamiento y manifestaron su entusiasmo por utilizar el espacio recuperado para entrenar y desarrollar sus habilidades deportivas, en un contexto que apunta a fomentar hábitos saludables y alternativas positivas dentro de la comunidad.