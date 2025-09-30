Corzuela celebra: Unión y Fuerza gritó campeón en su cancha

La ciudad de Corzuela, capital provincial de la tradición, volvió a vivir una jornada de fiesta deportiva con la consagración del Club Atlético Unión y Fuerza, que se coronó campeón tras imponerse en una electrizante final disputada ante su gente.

El “tricolor” derrotó 4 a 3 a Unión de Machagai en el partido revancha, luego de haber igualado 1 a 1 en la ida. El encuentro, cargado de emociones y goles, se jugó en el estadio de Unión y Fuerza, que lució colmado por una multitud de simpatizantes que alentaron sin descanso durante los 90 minutos.

Una final apasionante

La definición tuvo todos los condimentos: goles, remontadas y la euforia de un público que convirtió la cancha en una verdadera caldera. Con esta victoria, el “tricolor” suma una nueva estrella a su rica historia futbolística, consolidándose como referente en la región.

Acompañamiento institucional y comunitario

El intendente Rafael Carrara, acompañado por autoridades municipales y amigos de la institución, se hizo presente para acompañar al club en esta jornada histórica. Desde el Ejecutivo municipal destacaron el rol social de Unión y Fuerza, que no solo representa a Corzuela en lo deportivo, sino que además abre sus puertas a la comunidad en distintas actividades.

Orgullo corzuelense

Con este título, el club refuerza su vínculo con la ciudad y mantiene viva la pasión por el fútbol en Corzuela. “Una vez más el logro queda en casa, y eso nos llena de orgullo”, señalaron desde el municipio, que felicitó a jugadores, dirigentes e hinchas por la nueva consagración.

La fiesta se extendió más allá de la cancha, con caravanas, festejos y cánticos que recorrieron las calles de la localidad. Una postal que confirma que el deporte sigue siendo motor de unión y alegría para la comunidad.