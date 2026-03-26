Cortes de luz este jueves en Resistencia y varias localidades: ¿Dónde y a qué hora serán?

La empresa SECHEEP informó que este jueves 26 de marzo se ejecutarán trabajos de mantenimiento sobre la red eléctrica en diferentes sectores de la provincia, con cortes temporales del servicio en zonas urbanas y rurales.

En Resistencia, las interrupciones se distribuirán en tres franjas horarias. Entre las 7 y las 8 se verá afectada el área céntrica, en el sector comprendido por calles Necochea, Salta y alrededores, además del barrio Don Santiago. Luego, de 8.30 a 9.30, el corte alcanzará a Villa Centenario, especialmente en la zona de avenida Alberdi y Dodero. A su vez, desde las 7.30 hasta las 11, los trabajos impactarán en barrio La Rubita y sectores cercanos.

El cronograma también incluye cortes en el interior provincial. En Villa Berthet, el servicio se interrumpirá de 7 a 10 en los barrios Juan Diego, Néstor Kirchner y Colonia Aborigen.

En Presidencia de la Plaza, la afectación será de 7 a 8 en el área del hospital, la Clínica Kushiolita y los barrios San Martín y Portelda.

En Isla del Cerrito, el corte está previsto entre las 8.30 y las 12, con impacto tanto en la zona urbana como rural. En tanto, en Las Palmas, la interrupción será de 8.30 a 9.30 y alcanzará al barrio Palermo.

Desde la empresa indicaron que las tareas buscan mejorar la calidad del suministro y reducir la posibilidad de fallas, en un contexto de alta demanda eléctrica. También recomendaron a los usuarios tomar recaudos durante los horarios informados.