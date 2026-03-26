“Juanchi” García advirtió por la discriminación al deporte del interior y adelantó proyectos para proteger a los clubes

El intendente de Machagai acompañó el lanzamiento del torneo regional de fútbol y exigió que el gobierno se ocupe de las entidades deportivas de toda la provincia. “Cumplen un rol irremplazable en la contención de miles de niños y adolescentes”, dijo.

El intendente de Machagai, Juan Manuel “Juanchi” García, acompañó junto con otros jefes comunales el lanzamiento oficial del Torneo Apertura 2026 de la Liga Regional de Fútbol, instancia desde la que advirtió por la discriminación que ejerce el gobierno provincial al deporte del interior del Chaco.

La convocatoria de este martes por la noche reunió a autoridades de las instituciones deportivas de todas las localidades y marcó el puntapié inicial de una nueva temporada que arrancará el próximo fin de semana.

García destacó el rol irremplazable que cumplen los clubes en la contención de miles de niños y adolescentes. “No solo practican fútbol, sino vóley, básquet, rugby y tantas disciplinas, tanto masculinas como femeninas”, subrayó.

Así, renovó el compromiso de su gestión de acompañar el esfuerzo diario de dirigentes, profesores y familias de manera de avanzar contra las inequidades actuales causadas por la inoperancia del gobierno.

Pero el intendente también aprovechó la ocasión para lanzar una crítica contundente contra la gestión de Leandro Zdero.

En este tono, rechazó las versiones oficiales sobre una supuesta descentralización del deporte y señaló casos concretos de inequidades financiera contra instituciones de localidades del interior.

“No podemos permitir la discriminación que el Estado provincial, a través del Instituto de Deportes y Lotería Chaqueña, tiene hoy para con los clubes de nuestras localidades”, afirmó al punto que cuestionó que se priorice “de manera exagerada y desmedida” a algunas instituciones de la capital en detrimento de las del resto del territorio.

García adelantó que junto a los intendentes presentes gestionarán ayudas concretas y que, de la mano de diputados provinciales, impulsarán una ley que establezca una tarifa energética diferenciada para los clubes.

“Es necesario aliviar la economía de instituciones que hoy está profundamente dañada”, concluyó, reafirmando su postura firme en defensa de las comunidades del interior.