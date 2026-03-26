Una pelea en la Costanera termina con un hombre rescatado de entre las piedras

Un violento altercado habría sido el detonante de la caída de un hombre hacia la ribera en las inmediaciones del puerto. El sujeto sufrió fracturas de gravedad y debió ser extraído por bomberos en un complejo operativo.

Un hombre resultó con heridas de gravedad tras precipitarse hacia la zona de piedras de la Costanera capitalina durante la tarde de ayer miércoles. Lo que inicialmente se reportó como un accidente fortuito, ha tomado un giro tras las primeras pericias oficiales que señalan un posible enfrentamiento físico previo.

Tras recibir el alerta, efectivos de la Policía de Corrientes se desplazaron hasta las inmediaciones del puerto, donde constataron que la víctima se encontraba atrapada entre las rocas e inmovilizada por el dolor. Debido a la complejidad y la inclinación del terreno, se solicitó la intervención de dos dotaciones de bomberos, quienes mediante maniobras de precisión lograron extraer al sujeto de la zona de peligro.

«Se trabajó con equipo especializado para asegurar la camilla en un terreno sumamente inestable», indicaron fuentes vinculadas al operativo.

Hipótesis de violencia

Aunque las primeras versiones sugerían una caída accidental, fuentes oficiales confirmaron que la principal línea de investigación apunta a una riña. Se busca determinar si la víctima participó en una pelea con otra persona momentos antes de la caída, lo que habría provocado que perdiera el equilibrio o fuera empujado hacia el vacío.

Como consecuencia del impacto, el hombre sufrió la fractura de una de sus piernas y múltiples contusiones. Una vez estabilizado por el personal de salud en el lugar, fue trasladado de urgencia a un centro asistencial local para recibir intervención quirúrgica.