Corrientes: salió de la cárcel y murió apuñalado por su hermano

Este miércoles 24 de septiembre, alrededor de las 5 de la madrugada, un hombre de 34 años falleció tras recibir al menos tres puñaladas por parte de su hermano de 30 años. El hecho sangriento se produjo en el patio de una vivienda ubicada en calles Calingasta y Paysandú del Mil Viviendas de esta Capital.

De acuerdo a datos del móvil , los hermanos se encontraban tomando bebidas alcohólicas en el patio de la vivienda cuando, por motivos que se desconocen, empezaron a discutir. El hombre de 30 años le asestó al menos tres puñaladas a su hermano quien murió en el lugar. También trascendió que la víctima fatal hace unos días había recuperado su libertad tras purgar una condena.