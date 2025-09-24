Gritos y furia en la Cámara Segunda en lo Criminal Marcela Acuña y Emerenciano Sena fueron desalojados de la sala en la audiencia preliminar

El hecho se dio antes de que tomaran su lugar los integrantes del Clan Sena y los cuatro encubridores. La mamá del principal acusado por el crimen de Cecilia Strzyzowski, Marcela Acuña, no permitió que el personal policial de la Alcaidía de Mujeres le quite las esposas.

El protocolo judicial indica que cada vez que los detenidos se apersonan ante un funcionario judicial, sea un juez o un fiscal, se le retiran las esposas para que estén cómodos en el intercambio con sus defensores.

Al parecer, Marcela Acuña aseguró que sufrió torturas por parte de los agentes penitenciarios de la cárcel de mujeres del barrio Don Santiago, denuncia que sería formalizada en las próximas horas. Asimismo, y tras el revuelo generado manifestó que no le permiten ingresar material bibliográfico al lugar donde está detenida.

Según pudo saber este medio, Acuña está escribiendo un libro y necesita ciertos libros en reemplazo de la información que está disponible en Internet. Recordemos que entre las privaciones, la detenida no cuenta con celulares, diarios impresos, radio o computadoras.

Emerenciano golpeó la mesa con violencia

Ante el tumulto generado por la situación de reclamo que fue subiendo de tono, el líder piquetero Emerenciano Sena reaccionó dándole un gollpe de puño al escritorio donde estaba ubicado, que comparte con su defensor Ricardo Osuna.

Fue entonces cuando la jueza técnica Dolly Fernández ordenó a los uniformados desalojar del recinto al matrimonio Sena Acuña, mientras el resto de los immputados permaneció en orden en sus lugares y así se levantó la audiencia, dando paso a un cuarto intermedio que duró unos 40 minutos.