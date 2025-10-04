Academia Romance de Zamba denuncia avance de obra privada sobre su predio histórico por ex funcionario de Peppo

La Academia Romance de Zamba, institución dedicada a la enseñanza de danzas folklóricas argentinas, tango y malambo, se encuentra en estado de alerta por el avance de una obra privada sobre un predio que la institución reclama como propio y que se encuentra actualmente judicializado.

El director de la academia, Alejandro Parra, explicó que la situación se originó con la construcción de cocheras y playón de estacionamiento a cargo del señor Trangoni. Según Parra, la obra avanza sobre un terreno que la academia sostiene como propio mediante una demanda de prescripción adquisitiva veintañal, con toda la documentación necesaria para respaldar su reclamo ante la justicia.

“Veintitrés años de esfuerzo y compromiso por la cultura están detrás de este proyecto”, señaló Parra, haciendo hincapié en que cerca de 200 personas participan activamente de las clases que se dictan en este predio. El director agregó que, ante el avance de la obra, la comunidad decidió delimitar parte del terreno como medida de resguardo, dejando en claro que no permitirán modificaciones mientras se resuelve el conflicto judicial.

Antecedentes y gestión cultural

Parra recordó que durante más de dos décadas jamás se había visto involucrado a Trangoni en la gestión de la academia, a pesar de que el empresario había sido funcionario de la administración de Domingo Pepo. “De la noche a la mañana apareció realizando esta obra privada sin consulta ni coordinación con la academia”, explicó el director.

El proyecto en cuestión, según Parra, se trata de una playa de estacionamiento, y pese a que la obra había avanzado ligeramente, fue clausurada por el municipio el día anterior a la denuncia, evidenciando posibles irregularidades en el tratamiento del asunto.

Defensa de la cultura y la comunidad

El director enfatizó que no retrocederán en la defensa del espacio, destacando que la academia funciona como una asociación civil sin fines de lucro que ha trabajado día a día para sostener operativamente sus clases y actividades culturales. “Este predio es un espacio clave para la enseñanza y difusión del folklore argentino, y lo vamos a proteger con la comunidad”, aseguró.

La situación pone en evidencia, según Parra, la desprolijidad con la que se han llevado adelante las acciones por parte de Trangoni, mientras la academia mantiene su reclamo judicial y la comunidad se organiza para resguardar el patrimonio cultural que representa este espacio histórico para la ciudad.