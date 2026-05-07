«Manos de mi tierra»: el Parque de la Democracia vivirá una gran feria de culturas originarias

El Parque de la Democracia de Resistencia será sede este domingo 10 de mayo, de 18 a 22, del encuentro «Manos de Nuestra Tierra», una propuesta impulsada por el Gobierno provincial que busca visibilizar la producción artesanal, artística y cultural de los pueblos originarios del Chaco.

Durante la jornada habrá una feria artesanal y de emprendedores originarios, además de talleres participativos, actividades artísticas, propuestas recreativas y espacios institucionales para difundir programas y servicios destinados a las comunidades.

El evento también incluirá reconocimientos a referentes indígenas y no indígenas, junto con un encuentro comunitario e interreligioso. Para las distintas actividades se montarán sectores específicos dentro del predio, entre ellos un escenario principal para espectáculos culturales y presentaciones artísticas.

Además, funcionará un espacio denominado «Living Cultural», destinado a entrevistas y transmisiones en streaming, y un área especial para talleres y actividades abiertas al público.

Uno de los puntos centrales será la feria artesanal, pensada para fortalecer la comercialización y difusión de los productos elaborados por artesanos originarios de distintos puntos de la provincia.

Del encuentro participarán organismos como el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), el Instituto de Cultura del Chaco, áreas del Ministerio de Educación vinculadas a la educación bilingüe intercultural indígena, sectores del Ministerio de Producción y dependencias de la Municipalidad de Resistencia.

Desde la organización señalaron que «Manos de Nuestra Tierra» busca consolidarse como un espacio permanente de visibilización y fortalecimiento de las expresiones culturales de los pueblos originarios chaqueños.

La actividad es organizada por la Subsecretaría de Gobierno y la Subsecretaría de Pueblos Originarios, en conjunto con distintos organismos provinciales y municipales. La iniciativa apunta a generar un espacio de encuentro comunitario, intercambio cultural y promoción del trabajo de artesanos y emprendedores indígenas.