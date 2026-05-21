El FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo y enviará US$1000 millones a la Argentina

El Directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó este jueves la segunda revisión del acuerdo vigente con la Argentina y habilitó un nuevo desembolso de US$1000 millones para el país.

La decisión representa un respaldo al rumbo económico impulsado por el Gobierno nacional y permitirá reforzar las reservas internacionales del Banco Central en un contexto marcado por la necesidad de estabilizar variables financieras y sostener el programa económico acordado con el organismo.

Desde el FMI señalaron que la aprobación se dio tras evaluar avances en materia fiscal, monetaria y cambiaria, además de la implementación de reformas consideradas claves en distintos sectores de la economía.

El acuerdo de facilidades extendidas firmado entre la Argentina y el FMI contempla revisiones periódicas vinculadas al cumplimiento de metas fiscales, acumulación de reservas y política monetaria. La aprobación de esta segunda revisión destrabó automáticamente el envío de los fondos previstos para esta etapa del programa.

En el Gobierno interpretan la decisión como una nueva señal de apoyo internacional a la gestión económica encabezada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo.