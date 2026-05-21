Claudia Panzardi destacó avances en la reparación del puente de acceso y limpieza del dique regulador

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La intendenta de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, informó sobre el avance de las obras de reparación integral del puente de acceso a la localidad y los trabajos de limpieza de compuertas en el dique regulador del Río Negro.

A través de sus redes sociales, la jefa comunal remarcó que las tareas forman parte de un compromiso asumido con la comunidad y destacó el trabajo articulado con el Gobierno provincial.

“Avanzamos con objetivos claros que tienen que ver con cumplir nuestro compromiso de trabajo con los ciudadanos”, expresó.

Las obras son ejecutadas con intervención de la Dirección de Vialidad Provincial y la Administración Provincial del Agua (APA), organismos provinciales que colaboran en la mejora de la infraestructura hídrica y vial de la zona.

Panzardi sostuvo además que este tipo de acciones requieren “decisiones políticas” y valoró el acompañamiento del Ejecutivo provincial para concretar trabajos considerados estratégicos para la localidad.

La reparación del puente y la limpieza de las compuertas buscan optimizar la circulación y mejorar el funcionamiento del sistema de regulación hídrica, especialmente en períodos de intensas lluvias.

 

  

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