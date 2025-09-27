Coronel Du Graty refuerza el parquizado urbano para embellecer la ciudad

Con el objetivo de mejorar el paisaje urbano y fomentar el cuidado del ambiente, la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad llevó adelante una nueva intervención de parquizado y colocación de flores y plantas sobre la calle Estrada, una de las arterias más transitadas de la localidad.

La iniciativa forma parte de un plan integral de embellecimiento de espacios públicos, que busca no solo aportar color y armonía a la ciudad, sino también promover la conciencia ciudadana sobre la importancia de cuidar el entorno natural. En esta oportunidad, se incorporaron diversas especies ornamentales cuidadosamente seleccionadas para adaptarse al clima de la región y garantizar su crecimiento durante todo el año.

Desde el área de Medio Ambiente explicaron que el proyecto incluye tareas de preparación del suelo, colocación de plantines y mantenimiento regular, con la finalidad de consolidar sectores verdes que se conviertan en puntos de encuentro y disfrute para los vecinos. “Cada planta es parte de un trabajo colectivo para que nuestra ciudad luzca más linda y saludable”, señalaron.

El municipio invitó a los vecinos a sumarse al cuidado de las nuevas plantaciones, evitando daños y colaborando con el riego cuando sea posible. “Seamos parte de este trabajo y cuidemos cada una de las plantas; su preservación es un compromiso de todos”, remarcaron desde la comuna.

Estas acciones se enmarcan en una política municipal de sostenibilidad, que incluye la ampliación de áreas verdes, campañas de educación ambiental y programas de forestación en distintos barrios. Con la intervención sobre la calle Estrada, Coronel Du Graty reafirma su apuesta por una ciudad más verde, amigable y con espacios públicos de calidad que mejoren la calidad de vida de toda la comunidad.