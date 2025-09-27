Concepción del Bermejo refuerza la prevención del dengue con una charla educativa en la E.E.P. Nº 671

En el marco de las acciones para reforzar la prevención del dengue y concientizar a la comunidad educativa, la Municipalidad de Concepción del Bermejo llevó adelante, este miércoles por la mañana, una charla informativa en la Escuela de Educación Primaria (E.E.P.) Nº 671, dirigida a alumnos y docentes.

Durante el encuentro, los especialistas presentaron videos explicativos y material biológico observado en microscopio, que pe mitió a los estudiantes conocer de cerca las diferentes fases de desarrollo del mosquito Aedes aegypti, vector transmisor del virus del dengue. A través de esta experiencia práctica, los participantes pudieron identificar los estados de huevo, larva, pupa y adulto, comprendiendo de manera visual y didáctica el ciclo de vida del insecto.

El objetivo de la actividad fue fortalecer la conciencia preventiva entre los más jóvenes, quienes se convierten en agentes multiplicadores de la información en sus hogares y en el barrio. Los organizadores remarcaron que la eliminación de criaderos de mosquitos es la medida más efectiva para frenar la propagación de la enfermedad, por lo que es clave que la comunidad entera se involucre en tareas simples como el vaciado de recipientes con agua estancada, el mantenimiento de patios limpios y la correcta disposición de residuos.

La municipalidad agradeció la colaboración de las autoridades escolares y de los docentes que participaron de la jornada, destacando el compromiso de la institución educativa para promover la salud y el cuidado del ambiente.

Desde el gobierno local recordaron que estas iniciativas se enmarcan en un plan integral de prevención y control del dengue, que incluye campañas de fumigación, descacharrado y educación sanitaria en distintos sectores de la localidad.

Con acciones de este tipo, Concepción del Bermejo redobla esfuerzos para proteger a la población, fomentando hábitos responsables y una participación activa de los vecinos en la lucha contra el mosquito transmisor.