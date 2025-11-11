Coronel Du Graty fue sede del Encuentro Regional de Jubilados 2025

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Coronel Du Graty llevó adelante una nueva edición del Encuentro Regional de Jubilados, que tuvo lugar en el Microestadio Municipal y reunió a delegaciones de San Bernardo, Las Breñas, Hermoso Campo, Villa Ángela y la localidad anfitriona.

Durante la jornada, los adultos mayores disfrutaron de un día lleno de camaradería, alegría y recreación, participando en torneos de tejo, sapo, truco y newcomb, entre otras actividades pensadas para fomentar la integración y el bienestar.

Desde el municipio destacaron el entusiasmo de los participantes y el valor de estos espacios que promueven la vida activa y el encuentro intergeneracional.

“Fue una jornada inolvidable que demuestra que la energía y las ganas no tienen edad”, expresaron desde la organización.

