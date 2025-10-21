Fontana celebró los 50 años de la Biblioteca Popular “Bartolomé Eleuterio Pizarello”

La ciudad de Fontana conmemoró el 50° aniversario de la Biblioteca Pública Popular “Bartolomé Eleuterio Pizarello”, una institución que durante medio siglo ha sido pilar de la educación y la cultura en la comunidad.

El intendente Fernando Cuadra, junto al presidente del Concejo Municipal Ricardo Sosa, concejales y autoridades locales, acompañó el emotivo acto en el que se destacó la trayectoria y el compromiso de la biblioteca con la formación cultural de generaciones de fontanenses.

También participaron la directora Patricia Noguera, el personal docente, de servicio y allegados, quienes recordaron los inicios de la institución y el trabajo de quienes la sostuvieron a lo largo de los años.

Fundada oficialmente en 1975, mediante la Resolución N° 2023/74, la biblioteca lleva el nombre de Bartolomé Eleuterio Pizarello en homenaje al destacado educador chaqueño que dejó una profunda huella en el ámbito pedagógico de la provincia.

Durante la ceremonia se descubrió una placa conmemorativa y el Honorable Concejo Municipal entregó una declaración de interés municipal a la celebración, en reconocimiento al aporte educativo y cultural de la entidad.

Felicitaciones a todas las personas que formaron y forman parte de esta querida institución, en este significativo 50° aniversario.

¡Por muchos años más promoviendo la lectura, el conocimiento y la cultura en Fontana!