Fontana celebró los 50 años de la Biblioteca Popular “Bartolomé Eleuterio Pizarello”

708d1600-36c0-4b4f-8339-4e8c76f6e361

La ciudad de Fontana conmemoró el 50° aniversario de la Biblioteca Pública Popular “Bartolomé Eleuterio Pizarello”, una institución que durante medio siglo ha sido pilar de la educación y la cultura en la comunidad.

El intendente Fernando Cuadra, junto al presidente del Concejo Municipal Ricardo Sosa, concejales y autoridades locales, acompañó el emotivo acto en el que se destacó la trayectoria y el compromiso de la biblioteca con la formación cultural de generaciones de fontanenses.

También participaron la directora Patricia Noguera, el personal docente, de servicio y allegados, quienes recordaron los inicios de la institución y el trabajo de quienes la sostuvieron a lo largo de los años.

Fundada oficialmente en 1975, mediante la Resolución N° 2023/74, la biblioteca lleva el nombre de Bartolomé Eleuterio Pizarello en homenaje al destacado educador chaqueño que dejó una profunda huella en el ámbito pedagógico de la provincia.

Durante la ceremonia se descubrió una placa conmemorativa y el Honorable Concejo Municipal entregó una declaración de interés municipal a la celebración, en reconocimiento al aporte educativo y cultural de la entidad.

Felicitaciones a todas las personas que formaron y forman parte de esta querida institución, en este significativo 50° aniversario.
 ¡Por muchos años más promoviendo la lectura, el conocimiento y la cultura en Fontana!

Más Noticias

565705406_1137307148584219_6051792945520897118_n

Coronel Du Graty: el municipio anunció un nuevo aumento salarial del 10%

568500887_18096498562741336_7870832946890780565_n

Puerto Eva Perón continúa con las actividades por el “Octubre Rosa”

565706995_1120633926895868_809471414959836797_n

San Bernardo avanza con nuevas represas para acompañar al sector ganadero

Te pueden interesar

157628w850h478c.webp

Elecciones 2025: cuántos electores habilitados hay para votar en cada provincia

767573-elecciones-20argentina-202023-20-2812-29-0

¿Qué pasa si no votás en las elecciones del domingo en Argentina?

708d1600-36c0-4b4f-8339-4e8c76f6e361

Fontana celebró los 50 años de la Biblioteca Popular “Bartolomé Eleuterio Pizarello”

565705406_1137307148584219_6051792945520897118_n

Coronel Du Graty: el municipio anunció un nuevo aumento salarial del 10%

568500887_18096498562741336_7870832946890780565_n

Puerto Eva Perón continúa con las actividades por el “Octubre Rosa”