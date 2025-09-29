Copa Resistencia Juega: Villa Don Enrique Fue Sede De Otra Fiesta Del Deporte Social

El Polideportivo de Villa Don Enrique fue escenario de la segunda jornada de la Copa Resistencia Juega, el evento deportivo que organiza la gestión del intendente Roy Nikisch.

10 equipos de las categorías sub-8, sub-10 y sub-12 disputaron partidos de fútbol y el cierre se efectuó en el estadio cubierto, debido a la lluvia que apareció sobre el final de la mañana.

De todas formas, la fiesta fue total y se pudieron distribuir los premios a los participantes, entre ellos, pelotas y otros presentes.

Maximiliano Ríos es el entrenador del club Barrio Güemes de Fontana y tomó parte del encuentro con su equipo. “Es muy hermoso ver que los chicos disfrutan del deporte, permite formarlos como personas”, observó.

Gabriel Pellegrini, vicepresidente del Instituto del Deporte Chaqueño, dijo a su vez que “a pesar de la lluvia, tuvimos otra jornada hermosa, con muchos chicos y con sus padres acompañándolos”.

Desde la Subsecretaría de Deportes municipal informaron que el próximo fin de semana, la tercera fecha tendrá como sede el Parque Intercultural “2 de Febrero”, y habrá encuentros de fútbol, vóleibol, handball, atletismo, ajedrez y hockey.