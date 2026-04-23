Villa San Martín dominó la serie, ganó con autoridad y avanzó a cuartos de final

Villa San Martín selló su clasificación a los cuartos de final de la Liga Argentina de Básquet tras vencer con contundencia a Amancay por 79 a 50, en el cuarto juego de la serie de octavos correspondiente a la Conferencia Norte.

El equipo chaqueño mostró solidez en ambos costados de la cancha y terminó imponiendo su jerarquía ante un rival que no logró sostener el ritmo. La gran figura de la noche fue Elián Centeno, quien lideró la ofensiva con 23 puntos, bien acompañado por Lautaro Florito, que aportó 13.

El encuentro comenzó parejo, con ambos equipos disputando cada posesión. Sin embargo, en el segundo cuarto el conjunto local comenzó a inclinar la balanza a su favor gracias a la efectividad desde el perímetro y una mejor circulación del balón. Así, se fue al descanso largo arriba por 36 a 23.

La diferencia se amplió de manera decisiva en el tercer período, donde Villa San Martín mostró su mejor versión. Con dominio en la pintura, intensidad defensiva y buena conducción, logró un parcial que prácticamente sentenció el partido. En el último cuarto, manejó los tiempos y estiró la ventaja hasta el 79-50 final.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Eduardo Jápez avanza a la siguiente instancia y ahora espera rival: saldrá de la serie entre Provincial de Rosario y Deportivo Viedma, que por el momento favorece a los rosarinos por 2-1.

El conjunto chaqueño continúa firme en su objetivo y se ilusiona con seguir avanzando en la competencia.

FOTOS: Soledad Mordacini (Villa San Martín)