Avanza la nueva línea de 33 KV entre Villa Ángela y Santa Sylvina

La dirigente Susana Maggio, junto al gobernador Leandro Zdero, la vicegobernadora Silvana Schneider, el presidente de Secheep, Lalo Bistoletti, la presidenta del Poder Legislativo y el intendente de Coronel Du Graty, Oscar Darío Dalmasso, entre otras autoridades, supervisó el avance del tendido de la nueva línea eléctrica de 33 KV que unirá Villa Ángela con Santa Sylvina.

Se trata de una obra estratégica para fortalecer el servicio eléctrico en el sudoeste chaqueño, especialmente en los picos de mayor demanda de energía.

“Gracias gobernador, presidente de Secheep y equipo por acompañar el desarrollo del sudoeste chaqueño”, expresó Maggio, al destacar la importancia de esta inversión para el crecimiento de la región.