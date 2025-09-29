Chorotis celebró a lo grande el cierre de la Estudiantina 2025

El fin de semana, la localidad de Chorotis vivió una jornada inolvidable con el gran cierre de la Estudiantina 2025, que convocó a estudiantes, familias y vecinos en una verdadera fiesta de juventud y alegría.

Desde las primeras horas del día, el espacio público se llenó de deportes, juegos, música y actividades recreativas, generando un clima de diversión y camaradería que contagió a toda la comunidad.

El intendente Ariel Hofstetter agradeció a todos los que hicieron posible la organización y felicitó especialmente a los estudiantes por su entusiasmo, compañerismo y espíritu festivo, que convirtieron este encuentro en un recuerdo imborrable para Chorotis.