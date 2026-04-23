Liga Federal: Regatas se animó y festejó en Monte Caseros

El conjunto de Resistencia mostró carácter y eficacia en los momentos decisivos para imponerse 72 a 71 como visitante ante San Lorenzo, en un duelo intenso y cambiante por una nueva fecha de la zona NEA de la Liga Federal.

En una noche cargada de emoción en el estadio del Centro de Educación Física (CEF) 3 de Monte Caseros, Regatas Resistencia dio la nota al vencer por 72 a 71 a San Lorenzo en un partido vibrante, que se definió en los últimos segundos y que tuvo múltiples cambios de dominio. El equipo chaqueño supo sobreponerse a los momentos adversos y encontró en su temple y efectividad las claves para llevarse una victoria de gran valor en la zona NEA de la Liga Federal.

ELPARTIDO

El inicio del encuentro mostró a un Regatas decidido a imponer condiciones desde el salto inicial. Con intensidad defensiva y buenas decisiones en ataque, logró sorprender al local con un parcial de 17 a 9 en los primeros minutos. Sin embargo, San Lorenzo reaccionó a tiempo: ajustó su defensa, encontró respuestas en el juego de transición y, con Samaniego y Frigerio como estandartes, logró equilibrar el desarrollo para cerrar el primer cuarto igualados en 19.

El segundo período mantuvo la tónica de paridad, aunque con momentos de dominio alternado. Regatas volvió a tomar la iniciativa a partir de la efectividad perimetral de Fernando Margosa, autor de dos triples que complicaron a la defensa local. No obstante, San Lorenzo tuvo un cierre más sólido: elevó su intensidad, encontró variantes ofensivas y, con dos conversiones consecutivas de Tiago Cutrona desde larga distancia, logró pasar al frente para irse al descanso en ventaja por 40 a 36.

Tras el entretiempo, el partido tuvo un quiebre significativo. Regatas ajustó su defensa, presionó mejor sobre las líneas de pase y aprovechó un pasaje de desconcierto del conjunto correntino. Con rápidas transiciones y mayor claridad ofensiva, el equipo visitante logró revertir el marcador y cerró el tercer cuarto arriba por 54 a 49, instalando dudas en el local.

En el último capítulo, San Lorenzo salió decidido a vender cara la derrota. Con empuje y el aliento de su gente, logró acercarse progresivamente hasta igualar el marcador en 58 gracias a un triple de Samaniego, que encendió el estadio y devolvió la ilusión. El cierre fue electrizante: con el marcador apretado y errores de ambos lados producto de la tensión, Regatas encontró una jugada decisiva a falta de 11 segundos, cuando Eliseo Llano clavó un triple fundamental para poner el 72 a 68.

La respuesta no se hizo esperar. En la siguiente acción, Juan Frigerio anotó un triple clave que dejó a San Lorenzo a tan solo un punto, con apenas tres segundos en el reloj. Sin embargo, el tiempo no alcanzó para más y Regatas logró sostener la mínima ventaja para celebrar un triunfo tan sufrido como valioso fuera de casa.

Con esta victoria, el conjunto de Resistencia no solo suma en la tabla, sino que también refuerza su confianza en un tramo importante de la competencia, demostrando que puede competir y ganar en escenarios exigentes. En una zona NEA cada vez más pareja, este tipo de resultados puede marcar la diferencia.

SÍNTESIS

SAN LORENZO (71): Leonardo Solís 10, Gonzalo Gerez 14, Juan Frigerio 20, Benjamín López 6, Agustín Samaniego 13 (FI); Tiago Cutrona Ocampo 6, Maximiliano Bottaro 0, Héctor Fochesatto 2. DT: Javier Adrián Skiarski.

REGATAS (72): Fernando Margosa 22, Alexis García 9, Maximiliano Barrios 5, Eliseo Llano 9, Braian Maglier 16 (FI); Federico Hoferek 11, Gerónimo Brocal 0, Walter Colussi 0, Lautaro De Bortoli 0. DT: Juan Cruz Carrasco.

ESTADIO: CEF 3 (Monte Caseros).