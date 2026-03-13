Estudio de la UNNE aporta una descripción detallada del esqueleto poscraneal del yacaré negro

Con resultados publicados en una revista internacional de máximo factor de impacto, un estudio de la UNNE realizó una descripción completa de la anatomía esquelética del yacaré negro, un aspecto poco estudiado en especies de caimanes de Argentina y Sudamérica. El trabajo sienta las bases para futuras investigaciones morfo-funcionales y comparativos con otros cocodrilianos actuales y fósiles.

Cuando cursaba sus estudios de grado de la Licenciatura en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE, el entonces estudiante Guillermo Escobar recibió la propuesta de realizar una pasantía en el Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL, UNNE-CONICET) para cumplir tareas de curaduría de restos de la Colección de Anatomía Comparada y de organización del material.

Al tener que trabajar con restos óseos de yacaré, pudo identificar la acotada información que existía sobre las especies de caimanes de Sudamérica, a diferencia de la disponibilidad de estudios sobre otras especies del grupo de los “cocodrilianos” de África, Estados Unidos y otras partes del mundo.

En particular corroboró limitaciones de conocimiento en cuanto a la anatomía esquelética postcraneal del yacaré, pues la mayoría de los trabajos científicos se relacionan al estudio del cráneo que es la parte anatómica más estudiada debido a la presencia de caracteres de valor taxonómico e informativo sobre la ecología del animal, además de ser la estructura más conservada en el registro fósil.

Así, lo que se inició como una pasantía de seis meses, pasó a ser una beca de investigación de pregrado y el tema de tesina para su graduación de la Lic. en Ciencias Biológicas de la UNNE.

Se gestó de esta forma un trabajo que posibilitó realizar la primera descripción en detalle de la osteología postcraneal de Caiman yacare, o “yacaré negro”, una de las dos especies de cocodrilianos presentes en Argentina, y una de las tres especies de más conocidas de Sudamérica.

Por el aporte de la investigación para lograr una comprensión más completa de la anatomía esquelética del yacaré negro, los resultados del estudio fueron publicados recientemente en la Revista Zoológica de la Sociedad Linneana, una publicación Q1, de alto factor de impacto, que publica artículos de zoología sistemática y evolutiva, así como estudios comparativos y funcionales.

Además del Lic. Guillermo Escobar, el trabajo contó con la participación del Dr. Víctor H. Zaracho, del Laboratorio de Herpetología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE (FaCENA), Dr. Mateo D. Monferran, (FaCENA y CECOAL), Téc. Carlos Luna (CECOAL) y Téc. Pedro Cuaranta (CECOAL).

“El presente estudio aborda importantes lagunas en el conocimiento sobre la osteología postcraneal de Caiman yacare, confirmando las características óseas, destacando las diferencias interespecíficas y proporcionando las primeras descripciones detalladas de varios huesos”, se destaca en la publicación.

En diálogo con UNNE Medios, el Lic. Escobar sostuvo que por medio de un trabajo interdisciplinario se logró realizar una investigación minuciosa, hueso por hueso, en diferentes estadíos de la especie, que aportará a la realización de otros estudios morfológicos, funcionales y comparativos con otros cocodrilianos actuales y fósiles.

Consideró que el estudio resulta relevante además para hacer visible que la ciencia tiene mucho por aportar sobre la anatomía de los animales, incluso de especies que parecieran ser muy comunes como el yacaré negro.

«El trabajo realizado representa el análisis más detallado de la anatomía ósea postcraneal de Caiman yacare hasta la fecha»

Lagunas de Conocimiento

Actualmente se reconocen 27 especies de cocodrilianos distribuidas en tres familias y diversos géneros.

Los yacarés pertenecen al género Caiman (Caimaninae-Alligatoridae), con tres especies con una amplia distribución en Sudamérica y una gran importancia ecológica, económica y cultural. En particular, en Argentina se distribuyen actualmente dos especies: Caiman latirostris conocido como “yacaré overo” o “yacaré ñato” y Caiman yacare conocido como “yacaré negro”.

La amplia distribución de los cocodrilianos, (presente en todos los continentes excepto Europa y Antártida), el rol ecológico y la explotación comercial llevó a la comunidad científica a generar abundante información en diversas aristas de su historia natural, aunque algunas temáticas siguen siendo escasas en cantidad y calidad de información, como la anatomía osteológica.

De los cocodrilianos vivientes, como se mencionara previamente, el cráneo es la parte anatómica más estudiada, y en esa línea, en la bibliografía sobre el género Caiman se encuentran detalladas descripciones craneales sobre su osteología, miología y variación ontogenética, pero el esqueleto postcraneal ha recibido poca atención, a pesar de representar una importante fuente de información taxonómica y ecológica.

Aunque en la última década han aumentado los estudios sobre el esqueleto postcraneal de los cocodrilianos, inclusive los sudamericanos, muchos abordan solamente el desarrollo embrionario.

En ese contexto se desarrolló el trabajo a cargo de investigadores de la UNNE y CONICET, con el objetivo de proporcionar una descripción detallada de la osteología postcraneal de C. yacare para profundizar en el conocimiento de su anatomía.

Para ello, se realizaron estudios de 21 ejemplares de la especie en diferentes estadios ontogenéticos depositados en colecciones científicas de FaCENA (UNNE) y del CECOAL (CONICET-UNNE), con el fin de complementar los estudios morfológicos disponibles en especies de yacaré mediante la caracterización morfológica, la fotografía e ilustración científica de los elementos óseos en material óseo seco y diafanizado.

Resultados

Los resultados confirman que la morfología esquelética postcraneal de C. yacare está altamente conservada, es decir, es similar a la de otros crocodilianos y comparte similitudes sustanciales con sus congéneres.

Con base en los especímenes analizados y el contraste con la literatura sobre osteología de crocodilianos, los autores proponen que un postcráneo idealmente completo de C. yacare comprende 284 huesos osificados (con un promedio de 35 vértebras caudales y 30 chevrones), aumentando a 331 huesos cuando se incluyen componentes débilmente osificados (por ejemplo, esternón, costillas costales, carpo central y falanges distales).

En el artículo publicado se brindan descripciones detalladas de los huesos postcraneales junto a ilustraciones científicas que resaltan las vistas y particularidades de cada hueso, así como los sitios donde se unen los músculos.

En la tesina de grado del Lic. Escobar, disponible en el Repositorio Institucional de la UNNE, se exploran además caracteres óseos útiles para asignar estadios ontogenéticos y comentarios sobre metodología para determinar dichos estadios.

Perspectivas

El investigador a cargo del estudio reiteró que el trabajo realizado representa el análisis más detallado de la anatomía ósea postcraneal de Caiman yacare hasta la fecha.

En el campo académico científico el estudio puede aportar una base sólida para futuros estudios de la especie, al brindar una descripción muy detallada para comparar con especies vivas de cocodrilianos y fósiles, realizar comparaciones con otros reptiles y aportar estudios de embriología, entre otros usos.

Asimismo, la información generada podría ser aprovechada para otros fines como ser por parte de profesionales que requieran conocer cómo está formado el esqueleto del yacaré negro, así como para quienes trabajan en museos de ciencia para poder armar los esqueletos, o en colecciones científicas para clasificar y catalogar ejemplares.

“Creemos que el estudio se transformará en herramienta de consulta casi obligatoria para quienes trabajan con yacaré”, concluyó el Lic. Escobar, quien actualmente se encuentra realizando su formación doctoral en el estudio de ecología de aves por medio de una beca del CONICET en el Instituto de Limnología «Dr. Raúl A. Ringuelet» (IPLA -UNLP).