Por las altas temperaturas, el INSSSEP mantiene horario especial durante febrero

El Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP) informó que durante todo el mes de febrero continuará atendiendo al público en el horario de 7 a 13 horas, como medida preventiva ante las altas temperaturas previstas para la temporada estival.

La decisión, que ya se había implementado en meses anteriores, tiene como objetivo resguardar la salud de los afiliados y del personal del organismo frente al intenso calor característico de esta época del año.

Al respecto, el presidente del INSSSEP, Dr. Rafael Meneses, señaló que “priorizamos el cuidado de nuestros afiliados en un contexto de temperaturas elevadas”, y remarcó la necesidad de adecuar el funcionamiento institucional a las condiciones climáticas.

El horario reducido se aplicará en todas las dependencias del INSSSEP de la provincia. Asimismo, desde el organismo recomendaron a los afiliados realizar sus trámites en las primeras horas de la mañana y, cuando no sea necesaria la presencialidad, utilizar los canales digitales disponibles, como el sitio web oficial www.insssep.gob.ar, WhatsApp y las redes sociales institucionales.