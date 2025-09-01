Control de fin de semana: secuestraron 19 vehículos por distintas infracciones

La Municipalidad de Resistencia junto a la Policía Caminera desplegaron nuevos controles vehiculares durante el fin de semana pasado.

En el Parque de la Democracia, motociclistas realizaban prácticas peligrosas («willy»), sin casco ni luces. Ocho jóvenes fueron interceptados y sancionados.

Control de vehículos.

El domingo, en la colectora de Ruta 16 (Nicolás Avellaneda), otros motociclistas intentaron fugarse, tras ser detectados en conducción riesgosa. Allí, 9 motos fueron secuestradas.

En total, 17 motos y 2 autos fueron trasladados al corralón municipal. Además, se labraron 57 actas de infracción.