Un joven cayó con 100 dosis de cocaína y casi 2 millones de pesos

Efectivos del COM detuvieron este miércoles por la mañana, en Villa Luziriaga, a un joven de 29 años, con cocaína, dinero en efectivo y varios teléfonos celulares en su poder.

El procedimiento se inició cuando personal del Departamento de Operaciones Estratégicas Lince que realizaba recorridas preventivas fue alertado por un ciudadano sobre la presunta comercialización de estupefacientes en la zona.

Al arribar al lugar, en Roger Balet y Toledo, los agentes identificaron al sujeto, quien al notar la presencia policial se tornó hostil, arrojando golpes de puño y patadas e intentando darse a la fuga.

Tras un breve forcejeo, fue reducido y esposado para resguardar su integridad física y la del personal interviniente.

Al requisar la mochila que llevaba consigo, los efectivos hallaron 101 envoltorios de cocaína, más $1.946.800 en efectivo, 100 dólares y dos teléfonos celulares.

Personal de la División Microtráfico realizó la prueba de campo, que arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 24,1 gramos.

Por disposición de la Fiscalía Antidrogas N° 1, se notificó la aprehensión del ciudadano por «Supuesta Infracción a la Ley N° 23.737», procediendo al secuestro de la sustancia, el dinero y los demás elementos. Posteriormente fue examinado por Medicina Legal y alojado en la Comisaría Quinta Metropolitana, donde quedó a disposición de la Justicia.