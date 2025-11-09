Concursos Docentes: se adjudicaron 635 cargos de nivel inicial y este lunes se ofrecerán 318 para bibliotecas

El Ministerio de Educación de la Provincia del Chaco, a través de la Junta de Clasificación de Nivel Inicial, realizó los actos de ofrecimiento de cargos de maestros de sección de Jardines Maternales y/o de Infantes correspondientes al Concurso de Traslado y Reincorporaciones Nº 53 y al Concurso de Ingreso a la Docencia Nº 52, en cumplimiento de la normativa vigente y en un trabajo conjunto que se lleva adelante para garantizar la estabilidad laboral del sector y con el propósito de seguir avanzando en la regularización de los concursos.

Durante tres días el salón del Bicentenario del Domo del Centenario de Resistencia se vio copado, la semana pasada, con docentes del Nivel Inicial de toda la provincia que concurrieron a estos actos con la ilusión y la esperanza de tener un destino nuevo o titularizar en su carrera docente. Propio de las maestras jardineras cada cargo adjudicado era celebrado con mucha algarabía por todos los presentes.

En total se ofrecieron 635 cargos vacantes; de los cuales para el Concurso de Traslado y Reincorporaciones N° 53 se inscribieron 558 docentes titulares y se adjudicaron 261 cargos. En tanto que para el Concurso Ingreso N° 52 se anotaron 2.638 y fueron adjudicados 374 cargos.

Se garantiza la regularización de los concursos docentes

Durante el acto de adjudicación de cargos del Concurso de Traslado y Reincorporaciones, la subsecretaria de Descentralización Educativa, Marta Fassano agradeció el trabajo de los miembros de la Junta de Clasificación de Nivel Inicial para poder concretar la adjudicación de cargos por concurso, destacando que “esto significa la estabilidad laboral y la jerarquización de la carrera de los docentes”. “Es realmente muy importante porque estamos cumpliendo con el pedido que nos hizo la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, quien tiene el firme propósito de avanzar en la regularización de los concursos docentes”, recordando que durante años fueron suspendidos por distintas medidas judiciales.

Este lunes 10 comienzan los concursos de Bibliotecas

En ese marco, la subsecretaria Fassano anunció que mañana, lunes 10 de noviembre, se inicia el acto de adjudicación de cargos por concursos de la Junta de Clasificación de Bibliotecas, en el salón del Bicentenario del Domo. El lunes 10, a partir de las 8 se realizará el ofrecimiento de cargos del Concurso de Traslados y Reincorporaciones Nº 54 (Resolución Convocatoria N° 3013/25 y modificación Resolución Nº 4271/25 MECCyT). En tanto que el martes 11 (a las 8) y miércoles 12 de noviembre (a las 8) será la adjudicación de cargos del Concurso de Ingreso Nº 46 (Resolución N° 3014/25 MECCyT).

En total se ofrecerán 318 cargos, 50% para el Concurso de Traslado y Reincorporaciones, y el 50% para el Ingreso.