SAMEEP alerta por una nueva modalidad de robo que afecta el servicio de agua potable

La empresa estatal SAMEEP informó que en los últimos días se registraron numerosos robos de medidores y llaves de paso, lo que provocó pérdidas de agua potable y cortes en distintos barrios del Gran Resistencia.

Equipos técnicos trabajan de manera intensiva para reponer los medidores y restablecer el suministro, mientras se coordinan tareas con la Policía del Chaco para identificar a los responsables mediante las cámaras de seguridad de la zona.

El presidente de la compañía, Nicolás Diez, explicó que se detectó una nueva modalidad delictiva:

“Antes se llevaban los medidores por las bases de bronce. Ahora, como los repuestos son de plástico, roban directamente las llaves de paso”, señaló.

Diez advirtió que estos hechos generan grandes pérdidas y afectan directamente a los usuarios, por lo que pidió la colaboración de la comunidad.

“Necesitamos la ayuda de todos para frenar estos robos”, remarcó, solicitando a los vecinos comunicar cualquier movimiento sospechoso a los canales oficiales:

📞 Departamento de Medidores: 3624–659924

☎️ Centro de Asistencia al Usuario: 0800–444–0310

🌐 www.sameep.gob.ar

💬 Redes sociales oficiales de SAMEEP

Desde la empresa recordaron que estos delitos perjudican no solo a la compañía, sino también al bien común, y reafirmaron su compromiso de trabajar junto a las fuerzas de seguridad y la ciudadanía para garantizar un servicio continuo y seguro.